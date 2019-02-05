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Из жизни | Неразобранная елка у «Дизель-арены» продолжает радовать пензенцев

05.02.2019|13:12
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Вероятно, китайского Нового года ждет елка у «Дизель-арены». Никто не против ее присутствия, но она странно смотрится в феврале, через месяц после праздника.

«Ну, я считаю, тоже неплохо. Вообще живую сюда поставить было бы вообще классно, круглый год стоит и радует. Ну здесь вот посадили, думаю, вырастут они. Здесь есть елочки, их, правда, сейчас не видно, завалило снежком, а так красиво. Елка красивая, я думаю, ничего плохого в этом нет», - отметил мужчина.

Традиционно украшать город к Новому году начинают в ноябре. Главное праздничное дерево Пензы на площади Ленина стали устанавливать 15-го числа.

«Идет монтаж каркаса елки, затем - игольчатые все материалы, игрушки и гирлянды», - рассказывал директор МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслав Голохвастов.

Примерно так же собиралась искусственная конструкция у «Дизель-арены», лишь игрушек на ней нет - снег украсил ничуть не хуже. МУП «Зеленое хозяйство» устанавливало ее после главной елки, и разбирать, соответственно, будет позже.

Никому не мешает имитация пушистого хвойного дерева, тем более в канун Нового года по китайскому календарю. Но без символа года - Земляной Свиньи - скучновато. И чем больше хрюшек под елкой - тем веселее. Главное, чтобы не было свинства.

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