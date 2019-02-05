05.02.2019 | 13:39

Сугробы как на крайнем Севере, только на далеких бескрайних просторах безлюдно, а в заснеженной столице региона живет свыше полумиллиона человек. Им приходится курсировать среди высоких холмов, таких типичных для зимы.

«Это везде. И во дворах такие сугробы», - отметил пензенец.

Чаще нарекания звучат от тех, кому надо перейти дорогу. Спуск у зебры напротив дома № 134 на проспекте Строителей называют отвратительным.

«Очень неудобно, скользко. Забраться как бы», - пожаловалась женщина.

«Бардак, плохо!» - возмутился пенсионер.

Обвинить коммунальные службы в экономии песка невозможно: его рассыпают щедро. Но лед этим не победить, его можно лишь уничтожить, раздолбить.

От имени пензенцев, которым сложно передвигаться по скользким улицам, решила выступить Людмила Николаевна.

«У нас в основном люди престарелые, пенсионеры, поэтому перейти дорогу очень сложно. Я лично два раза падала вон там. А что делать нам, пенсионерам? Как вот ходить? Упадешь - и что делать? Такая жизнь у нас», - заключила пензячка.

А жизнь могла бы быть безопаснее, но это зависит и от коммунальных служб.