04.02.2019 | 14:16

За год ситуация ничуть не изменилась, говорят жители Военного Городка: бывшая проходная на улице Маршала Крылова по-прежнему опасное место.

Особенно для пожилых с больными коленями. Скользко на деревянных ступенях и держаться не за что. Когда-то поручни отломали и, вероятно, сдали в металлолом. Плюс осадки под ногами.

«Хочется, чтобы почистили и ручку вот тут сделали. Она была раньше, убрали ее. Такая же была металлическая, просто убрали», - отметила женщина.

«Безобразие одно полное! Нам вообще ходить здесь невозможно, нора какая-то. Неужели нельзя ничего больше придумать? Когда солдаты чистили, здесь был все-таки порядок. Но сейчас это вообще невыносимо. Когда запретили солдат использовать для уборки территорий, все это началось. А ступеньки за свои деньги делали, мы собирали деньги с жильцов, сделали. Это вообще ужас какой-то», - возмутилась горожанка.

Впервые рассказала о проблеме во всеуслышание пенсионерка из Военного Городка в феврале 2018 года.

«Лед под ногами как водица, невозможно проходить. Это я иду с пустыми руками, а если у меня сумка еще?» - пожаловалась Тамара Васильевна.

Женщина рассказывала про прежние времена, когда основным был выход с широкой дверью, а узкий тоннель открывался лишь в час пик, чтобы не создавать очередь. Потом кирпичное строение стало магазином. Затем он закрылся, здание забросили.

Теперь вообще непонятно, кто все-таки хозяин объекта и, соответственно, кто обязан следить за ним. Из мэрии пришел ответ.

«Проходная у корпуса № 146, Военный городок-5, является собственностью Министерства обороны Российской Федерации. Для выполнения работ по реконструкции данной проходной вам следует обратиться в ФГПО ФГКУ Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Минобороны России, г. Екатеринбург», - зачитала пенсионерка.

Но и там не стремятся что-то изменить. Активисты обращались в управляющую компанию, которая обслуживает ближайшие дома. Людям сообщили, что чужое имущество ремонтировать не имеют права.