04.02.2019 | 14:33

В числе последних покидает Пензу остановочный павильон с торговой точкой на улице Мира. Пожалуй, остальные подобные уже демонтировали, разве что где-то на окраинах еще есть. С конструкции на остановке у бывшего НИИ «Контрольприбор» (как ехать в сторону центра) сняли крышу, убрали стойки. Киоск наглухо закрыт. Его постепенно разбирают. Реакция пассажиров негативная.

«Убожество поставят, как на той стороне, вот и все. Это и будет. Такую же пластмассовую: не спрятаться, ничего», - пожаловался горожанин.

В декабре 2016 года Пензу украсил первый павильон нового образца. Поводом для демонтажа старых, с киосками, стала общероссийская компания: в городах начали избавляться от ларьков, большая часть которых оказалась в списке незаконно установленных.

Кроме того, ГОСТ требовал размещения торговых объектов в предназначенных для этого зданиях или на ярмарках. На смену пришли так называемые пустышки.

Их сразу приняли в штыки, они оказались довольно хрупкими. Неслучайно заднюю стенку стали делать из профлиста или чего-то более прочного.

«Для кого вот они наставили по городу такие остановки? Они хоть бы раз постояли, администрация: снизу дует, дождь льет, детей и то не спрятать. Это кто проектировал такие остановки?» - возмутилась женщина.

Какая появится на улице Мира, будет ясно позже: пока еще не демонтировали ларек, да и погода не располагает к работам по установке конструкции и благоустройству площадки.