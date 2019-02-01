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Из жизни | В дальнем Арбекове люди ежедневно рискуют жизнью, переходя дорогу

01.02.2019|13:58
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Пешеходный переход между двумя крупными торговыми центрами в дальнем Арбекове изначально был размещен неправильно. Таково мнение прохожих, которые часто пользуются зеброй.

На нечетной стороне люди выходят прямо на дорогу - это въезд и выезд коммерческого комплекса. С проспекта Строителей машины поворачивают к магазину и едва не сбивают народ, который стоит и ждет разрешающего сигнала светофора.

«Там невозможно подниматься, когда гололед, люди там просто падают. И как раз там идет поворот машин к «Кагау»: детки стоят и машины заворачивают. Это очень опасно», - отметила горожанка.

До зимы люди еще как-то ловко уворачивались от автомобилей, была тропа, по ней могли подняться-спуститься, теперь же на ледяном покрывале того и гляди угодишь под колеса.

«Да зайдем, зайдем потихоньку», - заявила пенсионерка.

Знак перехода утонул в снегу, к нему не подобраться, а ведь именно в него упиралась зебра и туда должны подходить люди. Они шагают по дороге, ругая водителей, снежную зиму и дворников.

«Плоховато. Бывает лучше, а сейчас плохо», - возмутился пензенец.

Бывают моменты, когда пешеходы сами усугубляют дорожную ситуацию, массово нарушая правила переходом через оживленную проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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Гость|01.02.2019 18:57|

penzainform.ru писал(a):

Пешеходный переход между двумя крупными торговыми центрами в дальнем Арбекове
В дальнем АрбековО.

Гость|01.02.2019 19:02|

Что зря болаболите болезные. Там и светофоры и переход и островок безопасности. Идти надо по переходу, а не по другой стороне, где его нет. Лишь бы на ровной месте вонь поднять.

Гость|01.02.2019 19:11|

Вообще-то, все было правильно и удобно, пока не возвели торговые центры. В том числе один из них в непосредственной близости от дороги и из вторичных жб конструкций.

Гость|01.02.2019 19:14|

Давно пора полусферами отгородить островок у Кагау для пешеходов.

Имя: Гость
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