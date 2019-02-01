01.02.2019 | 13:58

Пешеходный переход между двумя крупными торговыми центрами в дальнем Арбекове изначально был размещен неправильно. Таково мнение прохожих, которые часто пользуются зеброй.

На нечетной стороне люди выходят прямо на дорогу - это въезд и выезд коммерческого комплекса. С проспекта Строителей машины поворачивают к магазину и едва не сбивают народ, который стоит и ждет разрешающего сигнала светофора.

«Там невозможно подниматься, когда гололед, люди там просто падают. И как раз там идет поворот машин к «Кагау»: детки стоят и машины заворачивают. Это очень опасно», - отметила горожанка.

До зимы люди еще как-то ловко уворачивались от автомобилей, была тропа, по ней могли подняться-спуститься, теперь же на ледяном покрывале того и гляди угодишь под колеса.

«Да зайдем, зайдем потихоньку», - заявила пенсионерка.

Знак перехода утонул в снегу, к нему не подобраться, а ведь именно в него упиралась зебра и туда должны подходить люди. Они шагают по дороге, ругая водителей, снежную зиму и дворников.

«Плоховато. Бывает лучше, а сейчас плохо», - возмутился пензенец.

Бывают моменты, когда пешеходы сами усугубляют дорожную ситуацию, массово нарушая правила переходом через оживленную проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.