31.01.2019 | 14:48

Третий год семья Литвиновых живет как на пороховой бочке. Причина - газовый котел, который каждую зиму включает их сосед, а сам уезжает в Москву. Владимир Иванович говорит: отопительный прибор работает с октября по май без присмотра.

«Мы не знаем, что делать, мы боимся взорваться или отравиться газом. Капитальной стены в нашем доме нет, так что газ может уйти и под полом, может уйти и верхом. Если у нас что-то взорвется, загорится, мало ли что может случиться», - рассказал местный житель Владимир Иванович.

Частное строение во 2-м проезде Котовского, 6, рассчитано на две семьи. Однако один из собственников уже несколько лет не пользуется квадратными метрами. Окна заколочены, крыльцо заметено снегом. Его половина дома выставлена на продажу, а чтобы товарный вид не испортился, помещение в холодное время года отапливают.

Литвиновым не помогло даже обращение в районный суд. Фемида встала на сторону жителя столицы, с которым журналистам «Службы 11» удалось связаться по телефону. Дмитрий (так зовут мужчину), рассказал, что за работающим газовым котлом следит не он один.

Несмотря на это, люди боятся за свои жизни и вообще считают данную ситуацию странной, особенно на фоне участившихся взрывов бытового газа. Когда по всей стране шли проверки оборудования, в Пензе во 2-м проезде Котовского представителей службы 04 местные так и не увидели.

«Нет, не приходили, никаких сотрудников не было, никто не смотрел и не проверял. У нас никого здесь не было», - отметила местная жительница Надежда Максимовна.

Семья Литвиновых сдаваться не собирается. Они намерены обратиться уже в областной суд и во что бы то ни стало защитить свое право на безопасность.