31.01.2019 | 15:28

Жительницу Западной Поляны, шедшую в поликлинику № 12 на улице Мира, едва не задела машина. Транспорту и людям на узкой дорожке сложно разминуться.

«Это сейчас вот более-менее, а так, вообще, плохо. Бывает еще хуже», - отметила женщина.

Не сдвинуть эти горы спрессованного снега, они загромоздили и дороги, и тропинки. Дворник, хоть и оптимист по натуре, но тоже понимает, что не справится с таким количеством осадков.

«В этом году поболе. То жалуются, то не жалуются», - рассказал дворник.

«Как ходить нам? Лучше никуда не выходить! Нужда заставляет, а так бы не вышла. Какая там дорожка - сейчас машина чуть не сшибла! Не разойтись: и взад, и вперед идут машины, не знаю, куда идти. Я бы сидела дома и сидела, но уж надо идти», - пожаловалась пенсионерка.

«Какие тут могут быть комментарии... конечно, безобразно», - возмутилась прохожая.

Снег продолжает засыпать область. По прогнозам, осадки еще будут, и в большом количестве. Убрать их с дорог - дело даже не одной недели.

Многие автомобилисты проявляют максимум внимания к соседям на дороге - четырехколесные денег стоят немалых, любая царапина обойдется в приличную сумму.

А вот с пешеходами зачастую не церемонятся: не давят, но в сугробы загоняют. Редки случаи, когда дают возможность пройти. Посетительницу поликлиники пропустили, в противном случае ей пришлось бы взбираться на снежную горку.

«Да, молодец, большинство не обращают внимания, просто проедут - и все», - отметила горожанка.