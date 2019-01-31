Жительницу Западной Поляны, шедшую в поликлинику № 12 на улице Мира, едва не задела машина. Транспорту и людям на узкой дорожке сложно разминуться.
«Это сейчас вот более-менее, а так, вообще, плохо. Бывает еще хуже», - отметила женщина.
Не сдвинуть эти горы спрессованного снега, они загромоздили и дороги, и тропинки. Дворник, хоть и оптимист по натуре, но тоже понимает, что не справится с таким количеством осадков.
«В этом году поболе. То жалуются, то не жалуются», - рассказал дворник.
«Как ходить нам? Лучше никуда не выходить! Нужда заставляет, а так бы не вышла. Какая там дорожка - сейчас машина чуть не сшибла! Не разойтись: и взад, и вперед идут машины, не знаю, куда идти. Я бы сидела дома и сидела, но уж надо идти», - пожаловалась пенсионерка.
«Какие тут могут быть комментарии... конечно, безобразно», - возмутилась прохожая.
Снег продолжает засыпать область. По прогнозам, осадки еще будут, и в большом количестве. Убрать их с дорог - дело даже не одной недели.
Многие автомобилисты проявляют максимум внимания к соседям на дороге - четырехколесные денег стоят немалых, любая царапина обойдется в приличную сумму.
А вот с пешеходами зачастую не церемонятся: не давят, но в сугробы загоняют. Редки случаи, когда дают возможность пройти. Посетительницу поликлиники пропустили, в противном случае ей пришлось бы взбираться на снежную горку.
«Да, молодец, большинство не обращают внимания, просто проедут - и все», - отметила горожанка.
Вообще то объявлено начинается месяц задави пенсионеров,освободи область от выплат пенсии.. Водителю будет премия 50 тыс.это выгодно области чем каждый месяц платить пенсию..А за воеков дают разы больше..Но только со смертельным исходом. Водитель белой машины уже получил премию