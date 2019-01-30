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Из жизни | Строители военного госпиталя в Терновке заставили дворы машинами

30.01.2019|14:55
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В самом выгодном положении оказались автовладельцы из ТСЖ «Катюша». Они предусмотрительно огородили стоянку для своих машин. В остальных дворах близ строящегося военного госпиталя в Терновке - хаос, царящий и на подъездах к объекту.

«Вот эти строители, смотрите, они нарушают как: тут вообще все закрывают и невозможно проехать. Я живу дальше, хотел сегодня в ГАИ поехать, заявление написать. Но вот вы приехали - наверное, кто-то уже обратился», - отметил мужчина.

Действительно, в «Службу 11» жаловались жители дома № 3 в Электрическом проезде.

«Большие КамАЗы, а сколько работников! И все эти работники приезжают на своих машинах. Наш дом стоит прямо у воинских ворот, и поэтому работники заезжают все в наш двор. У нас школьники не могут пройти, с колясками женщины не могут проехать! В общем, у нас такая большая проблема», - пожаловалась местная жительница Лидия Ивановна.

«Там строят военный госпиталь. Его добивались пять лет, а строить надо», - рассказал мужчина.

Объект возводится на территории, где раньше находилась военная часть. За него боролись с 2010 года, и лишь в последние годы удалось сдвинуть проект стоимостью почти в три миллиарда рублей с мертвой точки.

«Общая площадь всего комплекса на 150 мест - 28 тысяч квадратных метров, а вводимого в рамках первого этапа - 7 тысяч квадратных метров», - сообщил заместитель начальника управления № 2 ГУ обустройства войск Леонид Персов.

На объекте работают люди, они приезжают на машинах, которые надо где-то припарковать в пределах Электрического проезда, улицы Пушанина.

«Где место есть, там и ставят», - констатировал горожанин.

Летом жильцы домов в округе как-то терпели, но сугробы сузили пространство. Невмоготу стало и пешеходам, и местным автовладельцам. Поэтому они обратились к руководству масштабной стройки.

«Надо как-то определить, правильно организовать людей-то. Определите место, все дворы забиты», - предложил местный житель.

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Гость|30.01.2019 18:58|

Я не понял,у них что,колёса непротыкаемые что ли ? Это терновка брат.

Гость|30.01.2019 19:16|

penzainform.ru писал(a):

«Где место есть, там и ставят», - констатировал горожанин.
Логика закоренелого автохама.penzainform.ru писал(a):
Летом жильцы домов в округе как-то терпели,
Все автохамы выезжают на терпимости и сердобольности обычных людей. Они этим живут.

Имя: Гость
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