30.01.2019 | 15:06

Уютный старый двор у дома на перекрестке улиц Революционной и Кураева в один миг потерял свою привлекательность. Виной тому стала снежная лавина, сошедшая с крыши.

«Такой грохот стоял! Сорвало провода, на той стороне - позже. И последняя сторона выбила у меня стекло», - рассказала местная жительница Нина Михайловна.

Это было несколько дней назад. Окно Нине Михайловне уже вставили, не жить же в морозы с выбитой рамой. Управляющая компания быстро отреагировала.

Электричество горэлектросеть тоже восстановила в течение нескольких часов. Но лавина причинила вреда больше: она разрушила забор и сломала дерево.

«В связи с тем что падало, ветка, видимо, близко была. Дерево старое, и была большая очень ветка, она, видимо, не выдержала. Обвал настоящий, я думала, у меня все стекла полетят», - пояснила женщина.

Теперь пешеходы идут вдоль забора, едва не цепляясь одеждой за изогнутый профлист.

Хорошо, что лавина его целиком не вырвала - есть шанс починить без особых материальных затрат, но только в теплое время года. В мерзлой земле заваленную конструкцию не укрепить.

В ожидании весны также застыло сломанное дерево, накрыв беседку - любимое место отдыха летом.

Жители дома № 63 больше всего нуждаются в помощи дворника. За всю зиму участок у двухэтажки не почистили ни разу. Сами обитатели - пенсионеры, они не в состоянии даже поднять лопату.