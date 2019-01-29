29.01.2019 | 14:08

Экскурсию по дому № 35 на улице Кижеватова Наталья начала со своего этажа. Уже там становилось ясно, как следят за общим имуществом.

«Света нет», - отметила женщина.

Встречает гостей Наталья так же. Они удивляются внешнему состоянию подъезда. Там, где должны быть лампы, - в лучшем случае сломанные патроны. Электрощитовые открыты, делай что хочешь. Краска местами отвалилась, где-то проступают иные цвета - это, объясняет женщина, сами жители подновляли покрытие.

«За 25 лет мы имели ремонт только один раз, хотя, согласно Госстрою от 27 сентября 2003 года, проведение текущего косметического ремонта является обязанностью управляющей компании. Мы этого не видим. За 25 лет, спасибо Бочкареву, был один ремонт, к нему обращалась», - рассказала Наталья.

Между этажами видны потеки: влага при дожде попадает внутрь. Еще более серьезная ситуация - при входе, в тамбуре.

«Вроде бы замазывали, все равно течет, там, видно, трещинки еще на козырьке есть, вид неприглядный. Когда шли дожди, здесь висели провода, было действительно страшно, искрит», - пожаловалась жительница дома.

Однажды в самом центре площадки первого этажа плитка начала отслаиваться. Пригласили специалистов, но их основательный подход активистов не устроил.

«В нескольких местах она вспучилась, ее можно было бы укрепить, как-то подклеить. Убрали нам просто всю плитку, но новую так и не положили. Сначала привезли песок, цемент, стали разравнивать, в этот момент вышли наши соседи и сказали: «Убирайте все, нам такого не нужно, нам нужна нормальная качественная плитка»», - добавила женщина.

По словам женщины, в марте будет год, как на первом этаже нет покрытия. Плитка якобы хранится где-то в подвале. Зато нашлись деньги на новые почтовые ящики. Правда, место, где висели старые, замазали краской другого тона.

«У нас 45 квартир, в месяц - 34 тысячи, на мел можно найти какую-то денежку? В год мы платим 408 тысяч, снова на мел денежек нет, а если умножить на 10 лет? За 25 лет был один ремонт - 4 000 000 рублей, и все время отговорка: у нас нет денег. Куда деваются деньги? Товарищи чиновники, у вас очень широкие карманы», - возмутилась Наталья.

И это только плата с одного подъезда, в доме же их шесть. Правда, большие суммы получила не одна управляющая компания: старая банкротится, приходит новая на дом с нулевым балансом.