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Из жизни | На ул. Клары Цеткин при уборке снега с крыш пострадали лавочки

28.01.2019|14:48
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Если бы на скамейке сидел человек, он вряд ли встал бы с нее после падения ледяной глыбы. На носилках унесли бы, уверены жители дома № 37 на Клары Цеткин.

«И не только тут! Вон там переломили, а тут все три. Там две, что ли, у первого подъезда тоже сломали. Меня дома не было, я прихожу, говорю: «Озорники сломали?» Они говорят: «Это не озорники, это лед снимали с крыши, переломило», - рассказала местная жительница Людмила Сергеевна.

Лавки у дома появились благодаря программе формирования современной городской среды. В нее включили двор в квадрате домов на Клары Цеткин: 27, 39, 41, 43. Заасфальтировали территорию, уложили бордюры, установили игровые аттракционы.

«Двор был неухоженный. Много лет им никто не занимался, дорожки были разрушены, деревья не опилены, кругом был мусор. Теперь в этом дворе навели порядок: положили новый асфальт, поставили новые скамейки», - отметила местная жительница Валентина Николаевна.

33 лавки было - шесть из них не уцелели, пострадали от ледяной бомбежки.

«Хорошие лавочки у нас были, замечательные. Но сшибли. Мы не виноваты», - поделилась Зинаида Максимовна.

Вот так нарушают процесс формирования современной городской среды. Управляющая компания «Жилфонд Железнодорожного района» нанесла ущерб подаренному населению имуществу.

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