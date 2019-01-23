23.01.2019 | 13:40

Снежная волна превратилась в цунами, которое хорошенько потрепало новый балкон на 4-м этаже в доме № 49 на улице Вяземского. Шапка увеличивалась долго, пока не нарастила критическую массу и длину.

«Бить тревогу начали с 4-го числа - я начала звонить по телефону 980-100. Аварийные службы приняли у меня заявку, сказали: будем устранять. Но вот звонила практически каждый день», - рассказала жительница дома Любовь Васильевна.

Коммунальщики говорили, что работают только по аварийным заявкам. Добилась женщина своего лишь после праздников, когда ситуация уже стала непредсказуемой. Но поняли это сотрудники ЖКХ слишком поздно.

«Они как бы отбивали везде нормально, а так как у нас была полностью по козырьку, она его стекла закрыла, воткнулась практически к нам. Эта льдина сошла полностью. Я им кричала: «Как-нибудь, может, откалывать будете понемногу?» - «Мы ничего не сделаем!» - отметила женщина.

В итоге изогнутая льдина всей массой надавила на стеклопакет и профлист, которым обшит балкон.

«Рама полностью погнута, от рамы потолок и все отошло, парапет этот. Лопнула створка», - пожаловалась жительница дома.

Ремонт балкона Любовь Васильевна провела только в прошлом году, потому-то еще обиднее. Теперь нужно менять стеклопакет, подоконник, потолок, выпрямлять профлист.

После ЧП женщина ходила в управляющую компанию, чтобы ее сотрудники зафиксировали факт повреждений для последующего обращения в суд.