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Из жизни | На улице Ладожской горожане вынуждены ходить по проезжей части

23.01.2019|13:55
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Быстрой походкой, постоянно оборачиваясь, проверяя, нет ли машин, пришлось пробираться ведущему «Службы 11» ТРК «Наш дом» по улице Ладожской. Чтобы добраться до дома, нужно воспользоваться дворовыми дорожками, но опять-таки с выходом на проезжую часть.

«Сейчас я дойду туда и потом километр пойду назад до дома. Невозможно! Никакого тротуара здесь нет, машины едут. Осенью, весной также не пройдешь здесь: одни брызги, одна грязь!» - возмутилась местная жительница Раиса Григорьевна.

Зимой - сугробы под ногами, в межсезонье - жижа, ведь твердого покрытия на изгибе Ладожской никогда не было. Хотя там ходят не только жители, но и дачники: рядом железнодорожная станция.

Некоторые водители общественного транспорта нарушают правила по просьбам пассажиров, не могущих дойти до нужного места.

«С сумками - тем более. Люди едут на рынок, допустим, ну как вот здесь пройти? Это еще широкая дорога, а вчера была вообще 10 сантиметров, как сюда проходить?» - пожаловалась женщина.

Даже пересечь проезжую часть без нарушения правил окажется проблематично, потому что переход с обеих сторон завален сугробами.

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