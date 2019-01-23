23.01.2019 | 13:55

Быстрой походкой, постоянно оборачиваясь, проверяя, нет ли машин, пришлось пробираться ведущему «Службы 11» ТРК «Наш дом» по улице Ладожской. Чтобы добраться до дома, нужно воспользоваться дворовыми дорожками, но опять-таки с выходом на проезжую часть.

«Сейчас я дойду туда и потом километр пойду назад до дома. Невозможно! Никакого тротуара здесь нет, машины едут. Осенью, весной также не пройдешь здесь: одни брызги, одна грязь!» - возмутилась местная жительница Раиса Григорьевна.

Зимой - сугробы под ногами, в межсезонье - жижа, ведь твердого покрытия на изгибе Ладожской никогда не было. Хотя там ходят не только жители, но и дачники: рядом железнодорожная станция.

Некоторые водители общественного транспорта нарушают правила по просьбам пассажиров, не могущих дойти до нужного места.

«С сумками - тем более. Люди едут на рынок, допустим, ну как вот здесь пройти? Это еще широкая дорога, а вчера была вообще 10 сантиметров, как сюда проходить?» - пожаловалась женщина.

Даже пересечь проезжую часть без нарушения правил окажется проблематично, потому что переход с обеих сторон завален сугробами.