23.01.2019 | 14:08

Что только ни придумают люди, лишь бы предотвратить коммунальную катастрофу. Над приборами в распределительном щите мужчины установили навесы из пластиковых бутылок, чтобы защитить от воды.

«Видите, что сделали для того, чтобы счетчики не сгорели? Это сосед - молодец, он эти «пакетники» сам меняет, сам покупает», - рассказал житель дома Алексей Сергеевич.

Но ничего не помогло. Четыре квартиры на 9-м этаже в 3-м подъезде дома на проспекте Строителей, 48, обходятся без электричества четвертые сутки. Отключила его аварийная бригада, когда вода лилась на щиток: протечка с кровли - снег подтаял и ручьи хлынули вниз.

Изначально строители допустили ошибку, говорит старшая по дому. Из-за этого страдает население.

«Ливневка уже была плохая. Сейчас надо делать ливневку, принимать меры! Зимой вообще ремонт крыши не производят, невозможно зимой сделать ремонт. Они объяснили так, что во время зимнего периода нужно убирать снег, наледь, чтобы не получилась такая ситуация», - отметила старшая по дому Людмила Сергеевна.

Однако на крыше - и снег, и наледь.

Распределительный щит необходимо просушить прежде, чем что-то предпринимать. Только управляющая компания «Жилье-15» не слишком торопится это сделать. Возмущенные люди собираются на обесточенной лестничной клетке для обсуждения дальнейших действий.

Жалобы в разные инстанции пострадавшие уже подали.