22.01.2019 | 13:57

Из здания бывшей бани на улице Дружбы вынесли все, что можно использовать в быту, сдать в пункты приема цветмета, продать. Остальное уничтожил огонь.

Помещения внутри выжжены.

«Это я вообще не знаю что, уже иду и ругаюсь», - отметила женщина.

Точно также реагируют жильцы Шуиста, которые помнят ту баньку, куда лет десять назад ходили постоянно. Народу было много.

«На втором баня была, с первого этажа по лестнице очередь была. Ну теперь дома, я уже сейчас не знаю, что требовать мне - таблетки или пар», - рассказала местная жительница Александра Ивановна.

Баня по адресу: Дружбы, 19, вряд ли уже возродится - здание разрушено, много лет стоит без отопления, с выбитыми стеклами. Было залито водой, теперь выжжено.

Муниципальную собственность площадью 812 квадратных метров планируют продать с торгов. Двери заколачивали, ограничивая доступ посторонним. Их выбили, все вывезено подчистую.