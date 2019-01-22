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Из жизни | В Пензе бывшая баня на улице Дружбы выжжена и опустошена

22.01.2019|13:57
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Из здания бывшей бани на улице Дружбы вынесли все, что можно использовать в быту, сдать в пункты приема цветмета, продать. Остальное уничтожил огонь.

Помещения внутри выжжены.

«Это я вообще не знаю что, уже иду и ругаюсь», - отметила женщина.

Точно также реагируют жильцы Шуиста, которые помнят ту баньку, куда лет десять назад ходили постоянно. Народу было много.

«На втором баня была, с первого этажа по лестнице очередь была. Ну теперь дома, я уже сейчас не знаю, что требовать мне - таблетки или пар», - рассказала местная жительница Александра Ивановна.

Баня по адресу: Дружбы, 19, вряд ли уже возродится - здание разрушено, много лет стоит без отопления, с выбитыми стеклами. Было залито водой, теперь выжжено.

Муниципальную собственность площадью 812 квадратных метров планируют продать с торгов. Двери заколачивали, ограничивая доступ посторонним. Их выбили, все вывезено подчистую.

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Гость|22.01.2019 18:51|

Почему не берегли муниципальную собственность.кто ответит?

Гость|22.01.2019 19:10|

Жалко. Хорошая была баня лет 30 назад каждую неделю ходили.хорошая парная была

Имя: Гость
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