22.01.2019 | 14:31

Дом № 18 на улице Фрунзе может стать очередным в списке разрушенных и расселенных, если не принять срочные меры в отношении соседей сверху. В первом подъезде видны явные признаки размыкания несущей стены.

Такое происходит постоянно, но иногда случаются особенно сильные потопы. Один из них стал причиной короткого замыкания.

«У нас неделю нет света. Мы звонили в управляющую компанию, управляющая компания присылала электриков. Электрики сказали, что здесь замыкание, пока стена не высохнет, не могут нам ничем помочь. Поэтому управляющая компания здесь ни при чем, она и так нам помогает», - рассказала жительница дома.

Винит во всем Инна соседей сверху. По ее словам, в основном там живут квартиранты, которые в любой момент могут съехать, так что они не заинтересованы в сохранности имущества. Правда, непонятно бездействие собственников, которые сдают комнаты и не следят за своим жильем. А дело, по мнению активистки, в том, что этажом выше нет поддона. Вода попадает куда не надо.

«У них просто лежит плитка, и в плитке сток. У них не так, как у нас, поэтому они нас и топят. Мы сколько раз говорили: «Переделайте душ», мы же не можем так жить», - пожаловалась Инна.

Влага проникает не только в душевую и туалет снизу, но и на кухню.

«Вот в течение двух лет нас заливает четвертый этаж. Мы можем сгореть - проводка плохая, дом аварийный. Мы к ним обращались сколько раз, шли навстречу, в суд даже не подали! Приходила комиссия, в управляющей компании мы составили акт, теперь будем подавать в суд», - заявила женщина.

Что будет, если не заставить соседей переделать душ, можно увидеть на рядом расположенной улице - на Ударной, 35. Здание рухнуло, теперь ищут деньги на постройку нового и переселение жителей.