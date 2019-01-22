22.01.2019 | 14:13

Незаметно для всех тропинка в 4-м проезде Терновского стала самой настоящей дорогой. Даже пешеходы ее начали таковой считать.

«Проезжая часть, а где еще идти?» - отметил прохожий.

Раньше такого не было. Народ протоптал полосу от улицы Терновского к районной больнице и спокойно шагал по ней. Но со временем, когда автомобилей у населения стало больше, водители начали искать дороги покороче, посвободнее. 4-й проезд Терновского им понравился, даже вбитые посреди тропы колышки никого не смущали.

«Они пробили путь по кустам, грязи, все равно лезли, вытаскивали друг друга. Не смотрят, что есть дорожка хорошая на Петровской, на Сухумской», - рассказала женщина.

С обеих сторон можно добраться - Пензенская районная больница окружена приличными дорогами. Но шоферы все равно сокращают расстояние, тем более что колышки летом срезали коммунальщики, когда ремонтировали Сухумский проезд, невольно спровоцировав свободное движение.

У пешеходов альтернативы особой нет. Им сложнее идти в обход: в лечебное учреждение стремятся люди с недугами.

«Тяжело проходить здесь иной раз. Оттуда, например, идешь, машина заезжает, и задом они тебя могут толкнуть. Тут отовсюду машины», - пояснила горожанка.

«Да куда-нибудь посторонюсь, не задавят же», - рассудила пенсионерка.

«Можешь потом в аварию так попасть! Ни ограждений, ничего нет, весной вообще не пройдешь - грязь ужасная! И машины, даже когда едут, не могут разъехаться здесь», - возмутилась местная жительница.

Пешеходы предлагают вернуть в 4-й проезд Терновского колышки официально, пока посетители больницы их самовольно не вбили.