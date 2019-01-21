21.01.2019 | 14:50

С начала года уже три жительницы Пензы обратились за помощью правозащитников после покупки сигнализаторов загазованности. Одна из них - соседка Любови Николаевны. Женщина решила помочь отстоять интересы престарелой пенсионерки после того, как услышала от нее историю приобретения устройства, позволяющего обнаружить утечку голубого топлива.

«Пришел молодой человек, позвонил ей, она открыла двери. Он только «здравствуйте» сказал и сразу, быстрым ходом, прошел на кухню. И говорит, что сейчас такая ситуация, взрывы газа происходят, у нас есть такое приспособление, которое вас защитит от этого. Оно стоит 14 000, вы заплатите 6 990, а еще половину заплатит соцобеспечение», - рассказала Любовь Николаевна.

После обрушения части дома в Магнитогорске пенсионерка не стала раздумывать и отдала деньги. А потом принялась вчитываться в инструкцию.

«Прибор предназначен для тех условий, где большие котлы стоят, и должно быть квадратных метров от 80 до 120, не меньше. Должна быть проводка отдельная», - добавила горожанка.

Выходит, для маленькой кухни в шесть квадратных метров да еще и без дополнительного электропитания сигнализатор загазованности не нужен. Любовь Николаевна пыталась помочь соседке вернуть деньги, но ей сказали, что это невозможно. Тогда женщина и направилась к юристам, которые нашли ряд нарушений.

«Та информация, которую они дают, не соответствует инструкции, о которой мы говорили. И те документы, которые они выдают для подтверждения оплаты стоимости сигнализатора, не соответствуют требованиям налогового кодекса. Если ты берешь деньги, то ты должен дать квитанцию строгой отчетности - в крайнем случае, а фактически товарный чек и кассовый чек. Здесь этого нет», - отметила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Это не единственный случай, когда представители фирм при поквартирном обходе представляются сотрудниками горгаза и продают различные товары по завышенным ценам. В 2018 году ветерана Великой Отечественной войны в день годовщины Курской битвы буквально заставили купить два комплекта за 16 000 рублей. Иначе пенсионеру якобы грозил штраф.

Внутри оказались огнетушители за 500 рублей, шланг к огнетушителю, одеяло противопожарное, оцениваемое рублей в 200, и прибор, сообщающий об утечке газа, цена которого около 400 рублей.

В 2018 году были и другие подобные случаи. Теперь же недобросовестные торговцы играют на чувстве страха после взрывов газа в жилых домах. В последнем случае вместе с договором у соседки Любови Николаевны молодой человек нечаянно оставил пошаговую инструкцию, в которой прописаны действия, необходимые для того, чтобы продать газоанализатор.