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Из жизни | Пензенцы выбрасывают мусор на землю, игнорируя пустые контейнеры

21.01.2019|10:15
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Контейнерная площадка возле дома № 29 на улице Красной переполнена пакетами с бытовыми отходами, засохшими новогодними елками и другими предметами, исчерпавшими свою полезность.

Мусор местные жители выбрасывают прямо на землю. А пустые контейнеры стоят напротив территории, огороженной профлистом. Достаточно сделать лишь несколько шагов, чтобы опустить пакет с отходами в предназначенную для этого емкость.

Примечательно, что на ограждении прикреплен самодельный плакат: «Бросив мусор мимо контейнера, не забудь хрюкнуть!». Вряд ли кто-то из нарушителей благоустройства выполняет это шуточное пожелание, однако площадка превратилась в настоящий свинарник.

Помойкой пользуются не только жильцы девятиэтажки № 29, но и обитатели соседних домов. В 2018 году из центра квартала, ограниченного улицами Красной, Чкалова, Куйбышева и Лермонтова, убрали общую контейнерную площадку и оградили участок забором. Поэтому жителям пятиэтажек на Красной и Чкалова приходится пользоваться помойкой на Красной, 29.

С 2019 года горожане начнут отдельно оплачивать вывоз и утилизацию твердых отходов. С 1 января сбором и вывозом мусора в областном центре занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы».

Ранее в пресс-служб администрации города сообщили: «Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20».

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Гость|21.01.2019 10:41|

И чё ?

Гость|21.01.2019 10:44|

Быдло, чё!

Ты тоже Чё быдло?

Или ещё прибыдлиный?

Гость|21.01.2019 10:51|

Давно пора вводить штрафы за подобное свинство. Бросил пакет мимо мусорного бака - пожалте 1-2 тысячи рублей в фонд благоустройства города. Будет справедливо. Надо же как то тупых людей приучать к порядку.

Гость|21.01.2019 10:53|

за ваши тарифы сверхзавышеные сами должны у нас мусор собирать и складывать чтоб и не видили мы его . охамели только об этом хамстве никто не пишет .

содрал лишнее в тарифах пожалте на отработку и штрафы в столь же накрученых размерах .или только с людей драть мастера .

Гость|21.01.2019 11:04|

Я живу здесь и ещё вчера такого не было,вчера мы заметили набиты битком контейнеры мусор у нас не вывозили как буд-то в этом году . Теперь кто-то перетащил контейнеры и выкинул весь мусор из них на землю. Получается это все сделали коммунальные службы,тем более рядом с этой помойкой стоит расселений дом,который 2 год не могут снести и он также превратился в помойку и опять же коммунальщикам ничего не нужно. Я в шоке что у нас такое устроили!

Гость|21.01.2019 11:12|

Не нужно быть Шерлоком Холмсом чтобы догадаться что гора рядом появилась после переполнения контейнеров. Контейнеры почистили, а на горку рядом мусорщики забили. Вот и вся история.

Гость|21.01.2019 11:16|

На Мира 70 мусор никто не вывозит. Заложили уже всё вокруг, а властям нашим пофигю

Гость|21.01.2019 11:24|

Поддерживаю.а ведь с первого января должны убирать весь мусор и даже елки.

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