21.01.2019 | 10:15

Контейнерная площадка возле дома № 29 на улице Красной переполнена пакетами с бытовыми отходами, засохшими новогодними елками и другими предметами, исчерпавшими свою полезность.

Мусор местные жители выбрасывают прямо на землю. А пустые контейнеры стоят напротив территории, огороженной профлистом. Достаточно сделать лишь несколько шагов, чтобы опустить пакет с отходами в предназначенную для этого емкость.

Примечательно, что на ограждении прикреплен самодельный плакат: «Бросив мусор мимо контейнера, не забудь хрюкнуть!». Вряд ли кто-то из нарушителей благоустройства выполняет это шуточное пожелание, однако площадка превратилась в настоящий свинарник.

Помойкой пользуются не только жильцы девятиэтажки № 29, но и обитатели соседних домов. В 2018 году из центра квартала, ограниченного улицами Красной, Чкалова, Куйбышева и Лермонтова, убрали общую контейнерную площадку и оградили участок забором. Поэтому жителям пятиэтажек на Красной и Чкалова приходится пользоваться помойкой на Красной, 29.

С 2019 года горожане начнут отдельно оплачивать вывоз и утилизацию твердых отходов. С 1 января сбором и вывозом мусора в областном центре занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы».

Ранее в пресс-служб администрации города сообщили: «Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20».