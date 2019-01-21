21.01.2019 | 14:24

Галина Ивановна из теплотрассы на Российской не теряет оптимизма никогда: она пережила пожар, рассталась с родными, много лет обитает в антисанитарных условиях, но всегда бодра и день начинает с улыбки.

В прошлом году журналисты «Службы 11» ТРК «Наш дом» рассказывали о том, как бездомная женщина сама не ела, а кормила почти тридцать кошек. Они собирались у колодца, где ночевала Галина Ивановна, и веселили малышей из дошкольного учреждения.

«Из садика подкармливают тоже, приходят - вискас кладут туда, радуются, когда они выходят. А после вашей передачи люди деньгами заваливают, одеждой. А я бедная, что ли? Этим вискас покупают, приносят, а мы-то сами работаем, финансы всегда есть. Вот сейчас пошли снега, ладно. Летом - огороды копать, сажать, убирать, траву щипать», - поделилась Галина Ивановна.

Единственное, что огорчает оптимистку, - питомцев поубавилось, из целой стаи кошек остались всего две, они появляются изредка.

«Кого укололи, кого увезли. Собаку увезли. Они сказали, что это добрые руки. А мы не добрые руки?» - задала вопрос женщина.

Но в этом Галина Ивановна тоже нашла повод для оптимизма. Бродячих кошек вокруг много, женщина будет собирать новую стаю. А уж корм для любимых котов она найдет всегда.