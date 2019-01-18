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Из жизни | У бывшего пункта приема стеклотары на ул. Дружбы устроили свалку

18.01.2019|14:29
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Изо дня в день Любовь Алексеевна видит одно: пакеты с бытовыми отходами у бывшего пункта приема стеклотары, рядом с домом № 21 на улице Дружбы.

«Мебель, мусор. Мусорные ящики - недалеко», - уточнила женщина.

Всегда, даже если администрация района присылает рабочих и те ликвидируют свалку, тут же после их отъезда кто-то снова приносит очередную сумку с хламом.

«Я вам сейчас скажу, почему: во-первых, тут у нас богатые люди, чуть богаче нас, продали квартиры, сами где-то купили. Столько квартирантов! Потом у нас очень много купили, но я не знаю, почему они себя так ведут», - отметила местная жительница Татьяна Ивановна.

«Да потому что люди у нас такие! Вы посмотрите, что в подъездах творится! Здесь для молодежи вообще ничего нет, после 9 часов все пошли в подъезды. В доме продается алкоголь, доступный до 11 часов, берет молодежь, пьют и курят в подъездах», - рассказала горожанка.

Вероятно, те, о ком рассказывают возмущенные старожилы, и оставляют пакеты с отходами у бывшего пункта приема стеклотары. У многих часто возникает мысль, на законных ли основаниях стоит этот нестационарный объект. Если его снести, может, свалка как местное явление исчезнет.

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