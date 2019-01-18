18.01.2019 | 14:42

Минут 40 медработники пытались занести на крыльцо поликлиники № 2 Пензенской районной больницы пенсионера-инвалида. Коляску они затащили быстро, но с неходячим пожилым человеком было трудно.

Если бы существовал пандус или подъемное устройство, то никому не пришлось бы мучиться. Женщины, конечно, справились, но порядком устали.

«Нужен пандус. Я видела, как ее затаскивали. Везде пандусы, у нас их нет», - отметила женщина.

В 2018 году был перестроен вход на территорию больницы со стороны Сухумского проезда: как раз напротив крыльца поликлиники сделали пандус, позволяющий проехать инвалидной коляске любых размеров. Но вот ступени ко входу в лечебное учреждение - совершенно недоступная среда.

«Конечно, для людей-колясочников! Им как подниматься-то тут, слепым и инвалидам», - возмутилась горожанка.

На постройку пандуса у входа специально выделялись деньги, комментирует руководство больницы. Это первый этап проекта.

«На 2019 год у нас запланировано возведение основной части этого пандуса для того, чтобы обеспечить доступную среду для наших маломобильных пациентов. Будет восстановлено подъемное устройство, чтобы легкобольным можно было попасть на территорию поликлиники», - сообщила заместитель главного врача Пензенской районной больницы Любовь Будневская.

Будет ли это пандус или электрический подъемник, решается. Но главное - инвалидам-колясочникам станет проще попасть к травматологу, терапевту, рентгенологу и другим специалистам поликлиники.