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Из жизни | На ул. Кижеватова, 14, семья с инсультником осталась без света

18.01.2019|14:15
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В XXI веке свечи как основной осветительный прибор - звучит абсурдно, но это факт. В квартире на 9-м этаже на улице Кижеватова, 14, иного варианта нет: из-за протечки семья осталась без электричества. Оно отсутствует уже несколько суток.

«Хорошо, что у нас газ можно зажечь спичкой, как в старые добрые времена, а не от сети. Но у нас проблема в том, что у меня отец - после инсульта, у него нарушен глотательный рефлекс, и ему всю пищу нужно измельчать. Раньше я при помощи блендера измельчала, сейчас этого нет, стоишь над газом. Конечно, это ужас», - пожаловалась жительница дома Эльвира.

Съемки для больного человека - стресс, поэтому «Служба 11» не стала беспокоить мужчину. Нанесенный водой ущерб демонстрируют женщины.

«Вся стена мокрая, там обои отклеились и вода протекала с угла. И с этой стороны так же, через выключатель», - рассказала жительница дома Рауза Ханяфеевна.

На натяжных потолках надуло пузыри. Семья ожидает специалистов из частной организации - те будут сливать воду. Люди оплатят счет, а затем предъявят его управляющей компании «Жилье-19». Предстоит решать и вопрос по возмещению убытков - много чего испорчено из-за влаги в квартире.

«Для всех, в принципе, шок. Я не знаю, как жить, ума не приложу, учитывая, что сегодня будет нулевая или завтра, пойдет снег, а потом пойдут дожди. И как нам быть, я вообще не понимаю», - возмутилась женщина.

Это уже не первая протечка - вода капала с потолка и прежде. Семья тропу проложила в управляющую компанию, добиваясь ремонта кровли, но без успеха. Вода текла то в большей степени, то в меньшей. Был период, когда люди подумали, что кошмар закончился, и сделали ремонт.

Но они ошиблись. В январе 2019 года залило так, что проводка вышла из строя.

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