17.01.2019 | 14:04

На Ударной, 37, в очередной раз погас свет, электричество отключили надолго. Причина - оборванный провод.

Невольными виновниками случившегося стали рабочие управляющей компании, они сбрасывали снег с крыши, даже не опоясав при этом дом сигнальными лентами. По словам очевидца, сосулька неудачно отлетела и перебила провод. Сети ветхие, как известно, где тонко, там и рвется.

«Он нагретый, протаял, он горячий. Вот сейчас ребенок со школы вышел, схватился - и его нет, пацана. Вот что обидно», - рассказал местный житель Иван Алексеевич.

Один конец провода болтался где-то у дома, а второй, на который указал Иван Алексеевич, лежал прямо у ворот православной гимназии. Мужчина поднял шум, пригласил директора учебного заведения. Подошли представители горэлектросети.

«Мы уже все обезопасили», - отметили они.

Проблема глобальная, по мнению жителей. Электричество к старому дому подводили на скорую руку, так и оставили. Изоляторы держатся на честном слове, вылетают при малейшем дуновении ветра.

«Каждый год по два раза так, делают провода все на скрутках. Их переделать очень несложно - переделать на эту сторону. И недорого. И отбивать не будет. Надоело так уже!» - пожаловался мужчина.

«Вот эти изоляторы летят. Не могут разобраться, кто должен сделать должным образом. Сервисная компания, которой мы платим, этим делом не занимается», - возмутилась местная жительница Елена Евгеньевна.

Уже были случаи, когда ветхое электрическое хозяйство выходило из строя надолго: люди без света сидели почти сутки.