17.01.2019 | 16:09

В четверг, 17 января, около 13:00 возле Ахунского переезда водитель на фуре MAN попытался остановиться на обочине, однако не справился с управлением и застрял в сугробе.

Самостоятельно выбраться из ловушки большегруз не смог. На помощь ему пришли сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской обрасти.

«Проезжавший мимо спецавтомобиль пензенского ОМОН с готовностью откликнулся на просьбу водителя. С помощью троса грузовик удалось вытащить обратно на проезжую часть, и он продолжил путь», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Водитель автомобиля поблагодарил сотрудников Росгвардии за их отзывчивость и готовность прийти на выручку в сложной ситуации.

Фото под названием «Ахунский переезд, ОМОН вытягивает застрявшую фуру» опубликовано в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы не замедлили откликнуться на произошедшее событие. «Такой ОМОН мне очень нравится!» - написал один из них. «Так и должно быть. Взаимопомощь на дороге», - считает другой.