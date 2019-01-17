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Из жизни | Автолюбители не могут въехать на крутую гору на улице Шевченко

17.01.2019|14:30
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Когда лошадиных сил не хватает, автомобилю требуется помощь людей. Улица Шевченко показывает свой крутой нрав, узкая однополосная только летом позволяет прокатиться по себе с ветерком. В непогоду, особенно зимой, становится капризной - не всякая машина поднимется в гору.

Водитель «шестерки» не сдавался и уже в пятый раз направлялся вверх по Шевченко. Безнадежно. Райки зимой лучше объезжать стороной.

Шестерка развернулась и отправилась восвояси.

Шевченко еще не так крута, выше - 1-й Горный проезд, там машины регулярно оказываются в неудобной ситуации: сносит на обочину. Тогда без помощи не обойтись.

Не зная дороги, не стоит двигаться через Райки. Этот путь автомобилисты обычно выбирают как объездной, когда основная магистраль (улица Пушкина) перегружена. Однако же многие попадают впросак.

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Гость|17.01.2019 19:00|

Умники объехать пробку хотят, хотя там жилая зона и сквозной проезд запрещен

Гость|17.01.2019 19:19|

А какого хрена эти водятлы туда суются? Всех перехитрить хотят?

Имя: Гость
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