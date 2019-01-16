16.01.2019 | 14:45

Был дом из кирпича, а теперь лед выступает в качестве строительного материала. Замерзшая вода проникает во все щели наружных стен дома на улице Дружбы, 15, опутывая морозной паутиной. Внутри, как и полагается, капель: лед тепла не любит и тает, заливая комнаты на общей кухне.

Юлия Владимировна показала жилье соседки, уехавшей по неотложным делам. Счастье людей, сделавших ремонт, длилось недолго.

«Это вот сейчас поменьше стало, потому что потолок. Так у них висело до середины, они сливали-сливали. Вызвали мастера, кто натягивал потолок, вот им оторвали угол. На окнах сосульки, все - на стенах. Если с улицы посмотреть, там ужас», - пожаловалась женщина.

«Проникает это с крыши, типа как стык или что, на стене сосульки, лед», - добавила жительница дома Светлана Александровна.

Лестничные клетки и коридоры подвергаются воздействию капели, влага проникает в комнаты с четвертого по второй этажи. На первом люди пока радуются сухому климату. Однако стены промерзают, ледовая «оккупация» не останавливается.