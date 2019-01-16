16.01.2019 | 14:30

Дом расселен и частично разрушен, но платить за услуги ЖКХ в нем все равно нужно. Такую логику не понимает Зоя Анатольевна, которая переселилась на Леонова, 34, после того, как на Ударной, 35, жить стало просто опасно.

«Два года тому назад разрушился первый подъезд, второй подъезд начал трескаться и тоже разрушаться. Из первого подъезда вывезли два года назад, там отключили газ. Я не знаю, отключали воду или нет. Что интересно, второй подъезд у нас начал разваливаться прямо на глазах», - рассказала горожанка.

Оба подъезда расселили. Кто-то отправился на съемное жилье, кто-то - к родственникам, некоторым предоставили комнаты в маневренном фонде. Зоя Анатольевна вместе с дочерью поселилась по соседству, на улице Леонова. С тех пор уже два года платит за услуги ЖКХ по прежнему адресу.

«А сейчас нам арестовывают счета и приходят долги. На каком основании? Судья, когда рассматривал дело, что, не знал, что дом № 35 развалился? Какие могут быть счета, на каком основании? Я осталась и без пенсии, и с тех счетов снимают, и проценты теряются», - возмутилась женщина.

Была снята часть долгосрочного вклада (около трех тысяч рублей), поэтому банк считает условия договора нарушенными. Женщина пыталась выяснить, за что же она должна.

«Горводоканалу - какой-то там ремонт у них. Еще газ вот этот придет, пока не пришел, уже объявляют, что я задолжница. Не только я одна, значит, все жители - задолжники. Нам приходят счета туда - не знаю куда. Там даже сторож сидит, я обратилась к этому сторожу, а он мне говорит: «Приходят, счета кидают и уходят»», - добавила Зоя Анатольевна.

«Служба 11» постарается найти ответы на все вопросы. Возможно, произошла ошибка, ведь представители городской власти еще при переезде жителей заявляли: платить за услуги ЖКХ в разрушающемся доме по понятным причинам не будет нужно.