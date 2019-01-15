15.01.2019 | 14:24

Катастрофическая нехватка бесплатных парковочных мест в городе заставляет водителей лезть на рожон в прямом смысле. Если стоянка с бокового фасада драмтеатра занята, то шоферы заруливают на площадку за главпочтамтом (ближе к Московской).

Она необустроена, летом вся в колеях, а зимой - еще хуже. Въезд обледенел, за счет намерзающего снега образовался порог. Для машин с низкой посадкой риск велик.

Осколки бамперов лежат неподалеку, рядом - другие запчасти. Налицо материальный ущерб, но не вполне ясно, кому предъявлять претензии.

«Это безответственность в первую очередь водителей. Больше тут некого винить», - отметила девушка.

Несмотря на риск, водители все равно ищут свободное местечко везде и всюду.

«Я думаю, их очень много», - предположил мужчина.

«Раздражает, когда они стоят на тротуарах. Вот это мне не нравится, понятное дело. Отвратительно!» - возмутился горожанин.

«Мы возмущаемся, потому что мы тут живем. Машины кто-то поставит, и приходится на дорогу выходить. Мы против», - рассказали пенсионерки.

На бесплатный пятачок водители едут в надежде найти пустой участок, но часто их уже опережают - даже крутые спуск и подъем и риск повредить авто никого не пугают.