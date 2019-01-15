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Из жизни | В квартире на ул. Свердлова, 40, инвалид мерзнет под двумя одеялами

15.01.2019|13:33
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Несколько одеял, электрообогреватель - только так можно не замерзнуть лежачей больной Нине Дмитриевне. Множество секций батарей в ее квартире на Свердлова, 40, едва теплые, причем и в предыдущие зимы было также.

«Тоже так: то тепленькие, то как парное молоко. Вот обогреватель, нагреем комнату и укрываемся одеялом теплым», - рассказала Нина Дмитриевна.

В итоге платить за нагретый воздух в квартире приходится дважды: одна услуга - отопление, вторая - электроснабжение. Из пенсии инвалида на это уходит немалая часть.

Здоровый человек может согреваться в движении, чаще пить горячий чай. Лежачему такие варианты не подходят.

«Конечно, те хоть потопают, согреются, а я что же? Терпим. Может, там воздух, может, еще что. С начала отопительного температура парного молока была всегда, сиделка меня одевает ночью. Позову с той комнаты, она придет и оденет меня», - добавила женщина.

Подобная проблема волнует не только Нину Дмитриевну.

«Соседка приходила ко мне, тоже холодно у нее», - отметила пенсионерка.

И здоровому человеку трудно добиться реакции от коммунальщиков, что говорить про инвалида. Нина Дмитриевна даже не пыталась это сделать.

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