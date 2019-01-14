14.01.2019 | 13:59

Тараканы поселились в самом центре Пензы, в доме № 40 на Московской. К Татьяне Васильевне они, предположительно, попадают через вентиляцию. Женщина ночью встает и давит насекомых, а днем расставляет ловушки и отраву. Не помогает. За погибшими приходят новые орды.

«Тараканы появились, наверное, перед Новым годом. Может, за месяц, недели за три. И до такой степени уже появились, что невозможно. В других подъездах спрашиваем: в шестом спросила - нет, в пятом спросила одну - один, может быть, в месяц. А в нашем подъезде...» - рассказала жительница дома Татьяна Васильевна.

Если не провести повсеместную дезинсекцию, то насекомые распространятся по всему дому. Такое было не раз.

«Вот так вот. Тут прийти, все обработать - хламья сколько», - отметила женщина.

Встречаются насекомые только в очень запущенных квартирах, хотя еще в начале двухтысячных тараканы были распространены. А потом исчезли. Версий, отчего это произошло, много: то ли из-за мобильной связи, то ли из-за новых токсичных строительных материалов, то ли из-за генно-модифицированных продуктов. На Московской, 40, активисты решили объединить усилия.

«Конечно, бесполезно в отдельной квартире, надо тогда всем. У нас повесили объявление, чтобы все в квартирах травили своих тараканов, грубо говоря. Не знаю, будут ли. У нас есть вообще немощные люди, больные. Звонила мастеру, чтобы нам хотя бы чердак обработали, подвал, где слесаря у нас сидят, хотя бы здесь обработали. Не знаю, что будет», - добавила жительница дома.

Нужно искать и источник проблемы - запущенную квартиру. Возможно, живут в ней те, кто оставляет пакеты с мусором прямо на лестничной клетке под дверью, где начался ремонт. Отходы в доступном для тараканов месте также являются фактором, способствующим их благополучию.