14.01.2019 | 14:22

Если бы не сердобольная женщина, бомж Виталий мог бы замерзнуть насмерть. Она обратила внимание на плохо одетого человека на разных остановках в Монтажном.

«Кто-то помогает: куртку, штаны ему принесли, обувь. Вчера я смотрю, что он просто окоченел. То есть он три дня сидит на морозе, ему хлеб принесли, что-то поесть, чтобы он не умер, люди все-таки как-то заботятся. Просто он сидит и умирает... Я вчера начала звонить во все колокола», - рассказала горожанка.

По словам мужчины, ему 48 лет, семья дома, а его судьба не их забота.

На ситуацию откликнулось социальное управление города. К Виталию прислали бригаду центра срочной соцпомощи. Сотрудники выяснили: документов у мужчины нет, бродягой он стал, когда разрушилась семья. Человек оказался неспособен позаботиться о своем будущем.

Мужчину выписали из жилья по решению суда, и проживает он где придется. Говорит, что нет ни родственников, ни знакомых.

Летом бродягам легче выжить, в морозы они могут погибнуть. Что делать с Виталием и такими, как он?

«Отправляем человека на лечение в медучреждение, предлагаем направление в дом ночного пребывания, направление на флюорографию. Если у него утеряны документы, мы оказываем содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, СНИЛСа, полиса обязательного медицинского страхования, в оформлении инвалидности, пенсии», - отметила зав. отделением городского центра срочной соцпомощи населению Наталья Берлизова.

Все зависит от ситуации и самого бродяги. Очень многие отказываются от больницы, от дома ночного пребывания, не хотят ни документов, ни устроиться на работу. У Виталия, на первый взгляд, обморожены ноги, то есть в его случае нужен врач.

«Когда люди видят, что человек оказался в экстремальной жизненной ситуации, то большая просьба позвонить нам по номеру 44-91-02 либо по круглосуточному номеру 44-00-03 - это единая диспетчерская служба у нас», - добавила Наталья Берлизова.