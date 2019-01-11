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Из жизни | Морозная погода не дает пензенцам лепить снеговиков

11.01.2019|14:26
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Пензенцы лепят снеговиков, хотя еще не очень активно - кое-где стоят небольшие фигурки из типично зимнего строительного материала. Масштаб работ зависит от погоды: в морозы смастерить снежного человечка трудновато.

При желании и в соответствующих условиях в городе вырастают настоящие великаны. Так было несколько лет назад на улице Кижеватова.

«Снег был липучий, было около девяти часов вечера, темно, но свет здесь везде был. Кто-то художник, видно», - рассказала Нина Андреевна.

В позапрошлом году сразу трех сотворили на улице Карпинского - все в головных уборах, наряжены в плащи. Неподалеку от них разместились Дед Мороз со Снегурочкой.

Но пара новогодних волшебников не так привлекала внимание, как троица в накидках. Скульптор постарался, раздобыл пуговиц для глаз и родинок, моркови - для носов традиционной формы. Снеговики запомнились, радости у проезжавших мимо пензенцев было много.

Из одной социальной сети в другую кочует знаменитая фотография с гигантской фигурой, слепленной ее в Заречном в 1966 году. В «Живом журнале» блогер разместил снимки из Москвы, где в 2010 году активисты создали целую армию забавных существ.

Скучающие по советскому детству люди выкладывают в Интернет свои фото со снеговиками. Лепить их не разучились, лишь бы нашелся подходящий строительный материал.

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