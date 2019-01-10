10.01.2019 | 14:56

За эту зиму улицу Нагорную коммунальщики еще ни разу не чистили, жалуются заметенные местные. Ходить после снегопада почти невозможно. Становится лучше, когда сотни человек, которые там живут, сами протопчут себе дорогу.

«Ходим очень плохо, дороги нам не чистят, совсем не чистят. Даже в прошлом году уборочная машина, которые собирает мусор, утонула у нас. Благодаря вам они приехали и почистили нашу дорогу - другая уборочная машина вытащила ее», - рассказала местная жительница Людмила Николаевна.

Тогда сотрудники подрядной фирмы грозились больше не вывозить отходы. И в этом году может дойти до такого, уверены жители.

«У нас «аппендикс», можно сказать: с этой стороны улица Петровского, с этой - Сухумская, и эти улицы чистят», - добавила женщина.

Поправку о качестве очистки внес другой местный житель, Валерий.

«Трактора проходят по центральным улицам, очищают, бруствер снега на улицу нашу забрасывают и проезжают. А как нам выезжать, как выходить? Приходится выходить с лопатами и самим очищать», - уточнил мужчина.

В итоге нормально себя чувствуют владельцы полноприводных машин с высокой подвеской. Впрочем, даже и они иногда буксуют.

«Через месяц еще хуже будет. Когда начинает таять, здесь проехать вообще невозможно, бампера оставляем», - пояснил местный житель Эрик.

Беспокоятся люди с Нагорной и о соседней улице - ею они тоже пользуются.

«Когда выезжаешь, у нас центральная районная больница. Там подъехать вообще нельзя: там одна колея - и все. Она вообще не чищенная, эта улица, совсем», - пожаловалась местная жительница.

Съемочная группа уже собирались уезжать, когда увидела чудо: из-за угла показались коммунальщики.

Первый визит тяжелой техники со щеткой связан с тем, что за день до съемки в эфире «Службы 11» прозвучал звонок Людмилы Николаевны, уверена сама женщина.