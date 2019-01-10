10.01.2019 | 13:53

Многоярусная сосулька выросла незаметно для всех, кто живет на Чаадаева, 93. Ей понадобилось дня два-три для приобретения внушительных и даже пугающих размеров.

«Прохожу мимо - каждый раз любуюсь. Из подъезда жители выходят и боятся каждый раз, еще газовая труба проходит тут, может упасть и оборвать. Труба старая, 42 года», - рассказал местный житель Александр.

Владимир с 4-го этажа выглядывает в форточку в подъезде. Испытывает сильное искушение сбить наледь, но понимает, что гигантская сосулька разлетится на осколки на неконтролируемое расстояние - опасно.

«Ну что я вижу... как в сказке, как в пещере, такие дела. Вот и живем мы, а такие глыбы», - отметил мужчина.

В прошлые годы такого не наблюдалось - были обычные наросты на кровле, ничем не выделявшиеся на фоне остальных городских.

«Прибить-то прибьет. Козырек весь во льду, и если сейчас обвалится - и козырек обвалится, и стена наша вывалится, кирпич-то белый, 40 лет дому. Сейчас лазали туда на крышу, там вода под железо, разбили, сбивали. Они до Нового года два раза сбивали сосульки, ну и пробили», - пожаловалась местная жительница Нина Ивановна.

Под лучами солнца снег на кровле тает, вода, естественно, ищет выход и стекает в дыру, а поскольку температура воздуха ниже нуля - замерзает. Вот так и растет наледь на стене, приобретая замысловатые формы.

С крыши сосульки коммунальщики сбили, а к ликвидации новообразования на фасаде даже не приступали.