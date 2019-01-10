10.01.2019 | 14:32

На не самой популярной в городе остановке «ДСУ» на Окружной исчез павильон. Поскольку там бывает не так много народа по сравнению с центром города, то спохватились пассажиры не сразу.

На портале «ПензаИнформ» люди излили свое негодование: конструкция нужна, без нее в снег и ветер стоять неуютно. Теперь стоит только знак рядом с заездным карманом, и все.

«Мы тут вообще редко бываем - всегда с «Горизонта» уезжаем. Я сама как приехала - остановки нет, почему исчезла, не знаю», - рассказала женщина.

Но нашлись люди информированные, живущие неподалеку.

«Сбили остановку. Когда-то было недавно, а вот столб, поглядите, и остановку сбили», - отметил мужчина.

Опоре досталось крепко. Она устояла чудом.

Авария случилась днем 20 декабря - автомобиль KIA Rio не справился с управлением, машина влетела в столб. Очевидец в комментариях написал: иномарка снесла остановку, хорошо, на ней никого не было.

В городе из-за ограниченного бюджета до сих пор не вернули некоторые павильоны после ремонта дорог на прежние места. Замену изуродованному после аварии брать неоткуда.

В департаменте ЖКХ комментировали подобные ситуации.

«После дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по материалам, полученным от сотрудников ГИБДД, комиссионно составляется дефектный акт, на основании которого производится сметный расчет. После чего в страховую компанию виновника ДТП направляется заявление о возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу, и соответствующий пакет документов».