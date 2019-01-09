09.01.2019 | 13:55

В январе в доме на Краснова, 34 пролился настоящий дождь.

«Течет у нас вся крыша, и все на пол, сейчас уже начало течь с той стороны в комнате. Приехали в квартиру и увидели тропический дождь! Я такого в жизни никогда не видел, чтобы в квартире шел дождик», - рассказал мужчина.

Видеофиксацию удалось сделать позже, когда поток ослаб и стало возможно достать сотовый телефон, не боясь его залить. Зато проблемы начались у соседа на 4-м этаже.

«Внизу живет молодой человек, сейчас у него все это дело продолжается. У нас все стекает, идет к нему. Подъезд весь мокрый», - добавил Тимур.

Первым делом Тимур обратился в управляющую компанию, но быстро понял, что добиться оперативной реакции - уборки снега с крыши - в праздники практически нереально.

«Сказали: «Сделать ничего не можем, заявку приняли, люди придут завтра». Когда мы начали уточнять, как нам вообще быть, что нам делать, потому что ситуация вообще экстренная - топим всех соседей, нас топят, они просто послали нас и повесили трубку», - пожаловался пензенец.

На следующий день рабочие пришли, скололи опасные сосульки, они так и остались лежать перед подъездом. Поможет ли эта мера, непонятно, ведь снег наверняка еще будет идти. Столь же не ясно, что делать с затопленной квартирой.

«Из-за плиток не видно, но если нажать, то потечет. Тут вода по всей плитке, по всему потолку, течет, заливает нам технику. Что в углу - я не знаю, там все надо проверять», - отметил Тимур.

Журналисты «Службы 11» посоветовали владельцам затопленных квартир обратиться в жилищную инспекцию региона: там и в праздничные дни должны дежурить специалисты. А также рассказали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы рассчитывать на компенсацию нанесенного ущерба через суд.