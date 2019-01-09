09.01.2019 | 14:44

Скоро 60 лет стукнет четырехэтажке № 19 на улице Терновского, построенной неподалеку от Бауманского путепровода рядом с железнодорожной линией.

На сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства указан процент износа здания - 27. Но откуда взялся этот показатель, население понять не может: по мнению людей, дом разрушен больше чем наполовину. Очередная трещина появилась на стенах.

«Мы поглядели, обратили внимание на сосульки, которые над кабелями висят, и начали глядеть, потому что падало на людей уже, после этого у нас сделали козырьки. Плита разошлась, трещина по несущей стене идет, ее видно, любой специалист, любой архитектор скажет это. Я работал на стройке, я знаю», - рассказал местный житель Максим Николаевич.

В конце прошлого десятилетия дом попал в число счастливчиков. В нем сделали «капитальный ремонт»: фасад кое-как облепили штукатуркой, покрасили, но главное - стянули разрушенные стены со стороны 1-го подъезда. Люди могли видеть улицу в образовавшиеся трещины. Всерьез опасаясь, думали, что здание расползется по частям.

«Первый подъезд обшили, здесь уже обшивать нечего. Я насмотрелся столько видео, как они падают, эти дома. В гараж перееду жить буквально на днях», - пожаловался местный житель Владимир Геннадьевич.

Подобное было во Владивостоке. В Пензе печально известное здание на Ударной, 35, тоже разрушилось, причем признаки появились за несколько лет до ЧП - выпадали кирпичи, трещины ползли по стенам.

Четырехэтажку на Терновского спасти, вероятно, еще можно с помощью капитального ремонта - не халтурного, как в прошлый раз, а настоящего. Только сроки надо переносить, и быстрее: в региональной программе указаны 2040 - 2044 годы.