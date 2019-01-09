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Из жизни | Гаражно-строительный кооператив «Синтез» затопило водой

09.01.2019|14:53
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Журчат ручьи, но не слепят лучи: до весны еще далеко, а на Дружбы, 29, - самое настоящее половодье. Затопило гаражно-строительный кооператив «Синтез». На улице мороз сковывает жидкость, превращая в лед, потому не так явны следы наводнения, а в боксах до сих пор плещутся волны.

«Вообще полный был», - рассказал мужчина.

Люди как умели противостояли стихии, но она оказалась коварнее - в осушенные боксы вновь лилась вода из соседних гаражей, с улицы.

«Ведрами! До 12 часов вчера здесь были, ноги наморозили и горлянка болит. По башке бы настучал им!» - возмутился горожанин.

Потоки хлынули из колодца, расположенного выше гаражей, ближе к дороге на улице Дружбы. Из него насколько возможно откачали воду, но она не спешит покидать и этот резервуар. Представители организации, которая обслуживает участок линии до места врезки в городскую сеть, пытались справиться с непослушной стихией.

«Я от «Биосинтеза» подрядчик. Мы сменили трубы с металла гнилого на пластик, а где металл остался - там слабое место. Сейчас надо комиссию создавать и выяснять причину», - отметил мужчина.

Рядом с подземной камерой возникла подозрительная лужа. Она находится выше колодца, то есть это не следы предыдущего потопа. Жидкость явно выбивается из-под земли, значит, в коммуникациях есть еще одно слабое место.

Первое наводнение лишило владельцев гаражей остатков припасов и, по мнению людей, скажется на прочности построек. Второе в условиях морозов может нанести еще больший ущерб.

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