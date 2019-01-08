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Из жизни | Жилинспекция прокомментировала ситуацию со счетами на ул. Антонова

08.01.2019|14:52
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Завершилась проверка в отношении управляющей компании, которая, несмотря на техпаспорт и свидетельство о государственный регистрации права, самостоятельно изменила площадь квартир в доме № 10 на улице Антонова, тем самым увеличив платежи за содержание и ремонт, отопление и СОИ. Об этом рассказывалось в декабре.

«У меня 37 квадратных метров, тут мне приплюсовали - стало 44,3. Семь-восемь квадратных метров всем приплюсовали», - раскрыла суть вопроса жительница дома Марьям Ибрагимова.

В управляющей компании директор сослался на свой технический паспорт. Якобы эта многоэтажка - на самом деле бывшее общежитие. Соответственно, люди владеют не квартирами, а комнатами на общей кухне.

Доводы, что самой кухни давно нет, как и душевых (эти помещения переделаны и распроданы), не подействовали.

«Этот коридор - их общее имущество. Это они приватизировали, но они приватизировали площадь в составе коммунальной квартиры», - объяснил директор МУП «Жилье-22» Владимир Гахов.

В жилищной инспекции региона обещали проверить документацию и правильность начислений по измененной площади.

«Предусмотрено жилищным кодексом, что бремя содержания данного жилого помещения собственник несет на основании тех метров, которые принадлежат на праве собственности, а также доли в общем имуществе коммунальной квартиры. Нарушения в начислении платы со стороны управляющей организации мы не увидели», - сообщил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Выход один: обращаться в суд и доказывать, что владеешь квартирой, а не комнатой. Подобный случай был, рассказал в декабре директор управляющей компании, но он единичный.

«Безусловно, свои права можно защищать путем обращения в судебные органы, но 41-я статья жилищного кодекса говорит ровно о том, что сказал я выше: есть свидетельство о праве собственности, но я несу еще бремя содержания еще и помещений вспомогательного использования», - добавил Александр Киндаев.

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