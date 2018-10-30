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Из жизни | Остановочный павильон на проспекте Победы сменила песочница

30.10.2018|16:00
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Павильон на остановке «Разорванная звезда» на проспекте Победы исчез давно, но вместо него ничего так и не установили, тротуарную плитку тоже увезли. Теперь там только торговая точка и песчаная площадка для ждущих транспорт людей.

«Где-то, наверно, месяца два-три назад. Каждый день практически пользуюсь. Не очень в обуви замшевой, каблуки ломаются», - пожаловалась девушка.

Водители просят пассажиров стряхивать песок с обуви, прежде чем заходить в маршрутку.

«Ругаются. Отряхивайте, говорят, топайте ножками. Бывает, даже тряпочку стелют, говорят, вытирайте, потому что нам мыть, не вам», - поделилась девушка.

«Ворчливые попадаются, так и говорят, что надо аккуратнее. Что ж за вами тут убирать, сами себе все портите», - рассказала женщина.

О ситуации на остановке по телефону сообщила женщина, она поинтересовалась, кто и зачем придумал такие неудобные нововведения.

Вероятно, это еще один пример борьбы с совмещенными павильонами. Пару лет назад было принято решение: киоски отдельно, остановки отдельно. Где-то добровольно, где-то с принуждением через суд, но постепенно предприниматели убирают с городских улиц свои конструкции. На их месте появляются купленные за бюджетные средства павильоны. Но происходит это не сразу.

В большинстве случаев нужно подождать несколько месяцев. Часто на площадке хотя бы плитка остается - на проспекте Победы и ее нет.

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