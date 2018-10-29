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Из жизни | Пожилым пензенцам трудно использовать лестницу на улице Совхоз-техникум

29.10.2018|14:35
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Гнутся, а потом выпрямляются ступени на лестнице, соединяющей улицу Совхоз-техникум и дачный массив внизу.

Шаткий путь, говорят одни. Вполне нормальный - не соглашается местный житель Александр Васильевич, он сам в должности прораба расположенного рядом учебного заведения занимался восстановлением конструкции. Последний раз было это лет десять назад.

«Нормальная деревянная лестница. Что ее обновлять-то? Я думаю, нормально. Дерево, поэтому она и шатается. Лето сухое, они рассохлись», - отметил Александр Васильевич.

Но на то, что вокруг лежит мусор, обратить внимание стоит. Со временем его становится все больше.

«Это ребятишки. У них тут беседка, они сидят, пивко пьют», - добавил мужчина.

Обратить внимание нужно и на то, что после лестницы твердого покрытия нет. Просто тропинка, причем довольно узкая и крутая. Пожилым особенно сложно тут ходить. Под ногами камни, а в дождь - грязь.

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