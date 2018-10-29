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Из жизни | На Революционной улице водители не замечают дорожный знак

29.10.2018|14:58
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Знак «Уступи дорогу» на Революционной улице в Пензе расположен не там, где он реально нужен, уверен опытный автомобилист. Речь про участок, который соприкасается со съездом с улицы Кураева.

«Здесь установлен знак, что водитель выезжает на главную дорогу, знак «Уступи дорогу». Но поскольку он стоит далековато от перекрестка, машина его проезжает. Были здесь аварии. У меня товарищ попадал здесь в аварию. Да и сам я прижал одного», - сообщил Виктор Павленко.

Когда мужчина стал спрашивать виновника ДТП, почему тот его не пропустил, то услышал в ответе удивление.

«Он глаза вытаращил и говорит: «Какой знак?» Я говорю: «Ну вот же он». Летом там кусты, его очень плохо видно. А если поставить, допустим, перед пересечением, здесь уже все, машина останавливается перед знаком. Четко и ясно», - объяснил мужчина.

Кто-то не видит треугольник, расположенный на несколько метров раньше перекрестка, кто-то про него уже забывает на пересечении дорог. Но факт остается фактом - нарушают и рискуют.

«Вот идет, проскочил, хотя должен был пропустить», - отметил Виктор Павленко.

Конечно, можно сказать, что водитель в любом случае должен быть внимательным и запоминать все знаки, которые встречаются по пути. Но не лучше ли сделать жизнь автомобилистов чуть легче и безопаснее, задается вопросом Виктор Андреевич.

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Гость|29.10.2018 19:08|

На фото знак не виден из-за припаркованных там целый день машин

Гость|29.10.2018 19:33|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

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