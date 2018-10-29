29.10.2018 | 14:58

Знак «Уступи дорогу» на Революционной улице в Пензе расположен не там, где он реально нужен, уверен опытный автомобилист. Речь про участок, который соприкасается со съездом с улицы Кураева.

«Здесь установлен знак, что водитель выезжает на главную дорогу, знак «Уступи дорогу». Но поскольку он стоит далековато от перекрестка, машина его проезжает. Были здесь аварии. У меня товарищ попадал здесь в аварию. Да и сам я прижал одного», - сообщил Виктор Павленко.

Когда мужчина стал спрашивать виновника ДТП, почему тот его не пропустил, то услышал в ответе удивление.

«Он глаза вытаращил и говорит: «Какой знак?» Я говорю: «Ну вот же он». Летом там кусты, его очень плохо видно. А если поставить, допустим, перед пересечением, здесь уже все, машина останавливается перед знаком. Четко и ясно», - объяснил мужчина.

Кто-то не видит треугольник, расположенный на несколько метров раньше перекрестка, кто-то про него уже забывает на пересечении дорог. Но факт остается фактом - нарушают и рискуют.

«Вот идет, проскочил, хотя должен был пропустить», - отметил Виктор Павленко.

Конечно, можно сказать, что водитель в любом случае должен быть внимательным и запоминать все знаки, которые встречаются по пути. Но не лучше ли сделать жизнь автомобилистов чуть легче и безопаснее, задается вопросом Виктор Андреевич.