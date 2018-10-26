26.10.2018 | 13:43

Извилистым путем движутся во дворах на улице Кронштадтской все - и пешеходы стараются избежать луж, и автомобилисты берегут колеса. Иначе нельзя - при подъезде к дому № 4а вся дорога в ямах. Некоторые видны, другие скрыты под слоем воды. Какова глубина, знают лишь местные, что каждый день форсируют преграду.

«Проехать на своей машине - и будут все впечатления понятны. Никто ничего не делает, целое лето проходили в управляйку, чтобы как-то подсыпали, но никак», - пожаловался водитель.

Впрочем, ремонт был года три назад, вспомнил автомобилист. Но хватило его ненадолго.

«Знаете, почему? Потому что здесь большие машины: во-первых, мусор, КамАЗы-то огромные, а во-вторых, здесь, где верхние дома, все нормально, а вот внизу постоянно лужи стоят, туда вода сливается, ни отвода, ни ливневки нет. Я думаю, что, если по-человечески сделают, и без ливневки будет держаться», - пояснил мужчина.