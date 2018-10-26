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Из жизни | На въезде во двор Тернопольской, 6, к дереву прибили запрещающий знак

26.10.2018|13:15
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Дорожный знак на дереве в глаза не бросается, вряд ли его видели госавтоинспекторы. Он висит на въезде во двор конкретного дома, о чем поведал возмущенный житель города. Внимательный человек прислал письмо на портал PenzaInform.ru.

«По улице Тернопольской, дом № 6, установлен странный знак - «кирпич», прибитый гвоздями прямо к дереву. Насколько правомерны такие действия и куда смотрят защитники природы, да и вообще люди?» - спросил горожанин.

У этого дома, кроме запрещающего знака 3.1, установлены и бетонные полусферы на дорожке вдоль здания, у соседнего строения - тоже. Что благотворно повлияло на обстановку во дворах, отмечают жители: никто больше не устраивает автогонки.

«Раньше ездили много здесь, а потом там что-то поставили, и сейчас нет, только собственники тут ставят, и все, тишина», - рассказала жительница дома.

Таким образом находчивые местные жители предупреждают залетных автовладельцев: не заезжайте во двор, все равно придется разворачиваться и искать иные пути.

«Сквозного проезда нет. Местные ребята уже знают, кто тут паркуется, а уж вот эти проходящие - ну реально, вечером с ребенком выйдешь погулять, с коляской, и одна за одной машины. И в администрацию тогда писали, что-то как-то это все осталось неуслышанным. Я летом приехал из деревни, меня месяц здесь не было - опа: висит!» - сообщил житель дома.

Откуда взялся знак, неизвестно. Остается надеяться, что не с улицы, поскольку Всемирная паутина предлагает приобрести все, что душе угодно. И в связи с этим возникает вопрос законности установки конструкции с белым прямоугольником посередине.

Полномочиями по содержанию и размещению знаков в Пензе наделена одна организация - городской департамент ЖКХ. В ведомстве причастность к установке «кирпича», да еще на дереве, отрицают.

Пункт 1.5 Правил дорожного движения гласит: «Запрещается самовольно устанавливать знаки, светофоры и другие технические средства организации движения». За это привлекают к административной ответственности - штрафуют.

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