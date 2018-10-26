26.10.2018 | 13:26

Осень - не самый трудоемкий период для Валентина Константиновича. Он работает дворником в Арбекове. Несмотря на дождь, метет дворы с удовольствием. Пока еще не очень холодно, грязи не так много, листва ковром покрывает дорожки, прячет под собой жижу, колеи, мусор.

Валентин Константинович романтик в душе, но как человек немногословный излагает мысли кратко, зато емко.

«Ну да, уважаем природу. Хорошо падают, красиво. Потом в мусорку собираю, в ведро», - рассказал он.

Во дворах Валентин Константинович постепенно все сметет, но не скоро - листва еще долго будет опадать с деревьев.

На тротуарах улицы Рахманинова к ликвидации последствий листопада едва приступили. Рябиновые, березовые, осиновые листья плотным слоем лежат на земле и на асфальте. Дворники сгребли все в валики у проезжей части и оставили, словно для защиты пешеходов от брызг из-под колес автомобилей.

Если бы не шум начавшихся дождей, было бы слышно, как шуршат листья, потихоньку слетая с деревьев, обнажая ветки.