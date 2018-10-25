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Из жизни | Жители дома на Металлистов, 18, ждут переселения из аварийного здания

25.10.2018|13:21
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Надпись «Дом рушится, помогите!» нанесли на стену двухэтажки № 18 на улице Металлистов, чтобы было видно издалека. Жильцы боятся, что скоро окажутся под обломками строения. Начали подтекать коммуникации, протянутые под кровлей.

Вода для фундамента развалюхи - аналог взрывчатки, только та действует мгновенно, а жидкость постепенно размывает основание.

«Мы каждый день слышим треск наподобие того, как дрова трещат - то же самое с домом. Полы ходуном ходят, кошмар, мы боимся за наши жизни», - рассказала жительница дома.

О том, что существовала программа по переселению из ветхих зданий, люди знали. Нужно было оформить документы о признании дома аварийным до 1 января 2012 года. Он по возрасту - столетний старик.

Двухэтажка раньше стояла на улице Баумана, потом ее перенесли. Народ задумался о переезде лет пять назад, когда перестали принимать документы на снос.

«В принципе, здесь спокойно жить. До того как построили эту дорогу, у нас было тихо, но когда строили эту дорогу, все разрушили и дом осел. Он осел и стремительно стал рушиться», - добавила женщина.

Улица Металлистов - оживленная магистраль, ее перестроили вместе с Бауманским путепроводом к 350-летию Пензы. До того времени по разбитой улице ездили гораздо меньше.

Аварийным дом на Металлистов, 18, признали в прошлом году. Осталось лишь дождаться, когда будет принята новая программа по расселению из ветхих зданий и установят сроки переезда. Если разрушение пойдет быстрее, то жильцам придется дожидаться новоселья в маневренном фонде.

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Гость|25.10.2018 19:00|

Не дождутся! Этот участок никому не нужен под застройку.

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