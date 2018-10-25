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Из жизни | Контейнерная площадка на проспекте Победы завалена мусором

25.10.2018|13:38
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Как по мостику, ходят пензенцы по забору мимо мусорной площадки за домом № 84 на проспекте Победы. Ограда недавно упала, от чего - жители точно не знают. Может, грузовик задел; может, просто основание подгнило.

Сейчас никто ничего не восстанавливает.

«То ли свалили, то ли упала. Был забор загорожен, все нормально», - рассказала Антонина Николаевна.

Возможно, ограда не выдержала напора отходов. Ведь их столько, что они лежат далеко за границами площадки. Официально бак закреплен за несколькими ближайшими пятиэтажками, а по факту им пользуется весь Цыганский поселок.

Коммунальщики часто вывозят крупногабаритный хлам, но он тут же появляется вновь.

«Они приезжают в понедельник, среду и пятницу, забирают мусор и территорию убирают, увозят. Несут и несут, это беспредел», - пожаловалась женщина.

Но местные видели и гораздо более страшную картину. Летом 2015 года несколько недель машина для сбора мусора вообще не приезжала, управляющая компания самоликвидировалась. Люди вызвали съемочную группу «Службы 11», и тут же появились коммунальщики. Отходы они сгружали трактором.

«Была у нас дворник, убиралась, как мусор вывезут, она и собирала все. Сейчас ее сократили, с мая нет уборки вообще», - отметила Антонина Николаевна.

Летом ограда площадки была еще цела и на стояла на месте. Сейчас она на земле, а вокруг раскидан мусор.

«Я думаю так: надо задвинуть забором и поставить вывеску - «Запрещено» или как там. А с них деньги брать. Я не знаю, надо объявление писать и решать. А иначе - все, у нас здесь крысы и мыши будут бегать», - добавила пенсионерка.

Различные отходы разбросаны даже за площадкой. Судя по растительному мусору, несут его сюда жители частного сектора - во дворе многоквартирного дома рубить нечего.

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