24.10.2018 | 13:49

Напротив дома № 1 на улице Глазунова лежит огромная куча опиленных веток и кустарника. Большинство растений давно завяли и высохли. Лежат не первую неделю, как сообщили прохожие, которые к работе коммунальщиков относятся неоднозначно.

С одной стороны, было еще хуже из-за зарослей, с другой - нельзя бросать дело на середине.

«Срезали - плюс, потому что тут непроходимые кусты были. Но надо еще и убирать их, вот в чем дело, тут потому что заросли, дети ходят, тут беспорядок. Рядом еще забегаловка у нас невозможная», - пожаловалась женщина.

И во дворе соседнего дома № 3 коммунальщики убирали все лишнее. Причем можно точно определить, кто это делал, - срезали растения только под электролинией, остальные, даже засохшие деревья, не тронули. Значит, энергетики это были.

«С месяц назад я шла по этому же маршруту. Вот опилили кусты, хорошо, не мешает, а то, что не убрали, - плохо», - отметила пенсионерка.

Ветки бросили так, как они упали. Часть из них оказалась на чьей-то оставленной старой машине. Интересно, что сказал владелец, когда увидел это.

Хозяева рядом расположенных частных домов недовольны. Напротив старых деревянных строений свалены сухие кучи - пожароопасно.