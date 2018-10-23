23.10.2018 | 13:26

«Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен» - такую вывеску можно разместить над дверным проемом бани на улице Дружбы. Первая часть приветствия адресовалась бы бродягам и искателям приключений, а вторая - тем, кто хочет помыться. Ведь туда давно ходят лишь бомжи, блюстителям чистоты путь заказан.

В 2014 году власти сообщили, что баня нуждается в ремонте. Ее и закрыли, но денег на восстановление не нашли.

Жители Шуиста и Согласия лишились возможности попариться. Осталось только вспоминать, как все было, и наблюдать, как строение разрушается, горит, как его разбирают.

«Это здание уже ни подо что не приспособить, оно просто опасно для жизни. В свое время там усиливали колонны, усиливали ригели, а сейчас это уже бессмысленно, потому что это была баня, там была повышенная влажность, и все несущие конструкции уже практически разрушились. Туда сейчас просто опасно заходить. Однозначно, это здание под снос», - отметил житель Шуиста.

Первоначально помывочную охраняли, но потом сторож исчез. В баню стали приходить посторонние люди. В мае прошлого года стекла уже были разбиты. Пластиковые окна заколотили, но еще оставалась дверь, а теперь и ее нет.